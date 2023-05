Il ministro Ben Gvir alla Spianata delle Moschee. Giordania e palestinesi: "Atto da condannare"

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, leader della destra radicale 'Potenza ebraica', Itamar Ben Givr, ha visitato questa mattina la Spianata delle Moschee a Gerusalemme.

La visita è avvenuta a pochi giorni dal 'Jerusalem Day'. "Gerusalemme - ha detto il ministro - è la nostra anima. Tutte le minacce di Hamas non aiuteranno, noi siamo responsabili di Gerusalemme e di tutta la terra di Israele".

"Il ministro Ben Gvir ha visitato il Monte del Tempio questa mattina. Non c'è stato alcun incidente durante la visita", ha detto la polizia in un comunicato, usando il nome ebraico per il luogo sacro a ebrei e musulmani, che la chiamano invece Moschea al-Aqsa, nel cuore della Città Vecchia.

Pubblicando una sua foto su Telegram, Ben Gvir ha detto che "Gerusalemme è la nostra anima". "Le minacce di Hamas non ci scoraggeranno, sono salito sul Monte del Tempio!" ha scritto, riferendosi al gruppo militante che governa Gaza e che aveva denunciato l'ultima visita di Ben Gvir al sito lo scorso gennaio.

La moschea di Al-Aqsa è il terzo luogo più sacro dell'Islam. I non musulmani possono visitare il sito, ma non pregare. Il complesso è anche il luogo più sacro per gli ebrei, che pregano sotto di esso presso il Muro Occidentale.