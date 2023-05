Papa Francesco al Regina Caeli: "Le armi distruggono ogni speranza di pace"

Papa Francesco affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, subito dopo la recita del Regina Coeli, pensa ai Paesi in guerra e fa gli auguri alle mamme, «anche a quelle che sono andate in cielo». All'indomani dell'incontro con il presidente ucraino Zelensky, il Papa si rivolge alla «Madre celeste» chiedendole «di alleviare le sofferenze della martoriata Ucraina e di tutte le nazioni ferite dalla violenza e dalla guerra». Lo dice, ricordando, poco prima, come "con le armi non si otterrà mai la sicurezza e la stabilità; al contrario si continuerà a distruggere anche ogni speranza di pace".

Papa Francesco si riferisce direttamente alla nuova fase del conflitto arabo-israeliano, ma usa parole che hanno un'eco particolare all'indomani dell'incontro con il presidente ucraino. "In questi giorni abbiamo assistito a nuovi scontri armati tra israeliani e palestinesi, nei quali hanno perso la vita persone innocenti anche donne e bambini", dice al termine della recita del Regina Caeli.

Subito dopo aggiunge: "Auspico che la tregua appena raggiunta divenga stabile che le armi tacciano perché con le armi non si otterranno sicurezza e stabilità, al contrario si continuerà a distruggere ogni speranza di pace".