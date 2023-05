Il porto di Amburgo per la pace in Ucraina?

Dopo mesi di valutazioni e indecisioni, il governo tedesco alla fine ha deciso di permettere la cessione di una parte del Porto di Amburgo all’azienda cinese Cosco. Si tratta di un passaggio significativo che riguarda l’infrastruttura marittima più importante del Paese e una delle più importanti a livello europeo. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Sabella, direttore di Oikonova.



Che valutazione dare di questa operazione dei tedeschi?

Intanto, giusto per dare le dimensioni di questa operazione, la quota ceduta ai cinesi riguarda il 24,9% di uno dei quattro terminal, nello specifico il T3 (Tollerort). Inoltre, nell’accordo del 2021 si era previsto di cedere il 35%, ora la quota diminuisce. Per quanto vi sia attenzione per evitare che la Cina possa acquisire troppo potere sul principale scalo della Germania, non è certamente un’operazione di cui rallegrarsi: si tratta invece di una vicenda che evidenzia, ancora una volta, le debolezze dell’Europa. E che credo sia destinata a generare qualche problema.



In che senso questo accordo manifesta le debolezze dell’Europa?

La politica economica europea - come, del resto, quelle americana e cinese - è da tempo orientata al consolidamento del mercato interno. Dalla domanda interna dipende il futuro delle economie macroregionali, quella europea, quella americana e quella asiatica. Questa cessione va in controtendenza rispetto alla più recente programmazione economica, quantomeno dal Green Deal (2019) in poi. Peraltro, la decisione presa dal governo Scholz arriva dopo mesi e mesi di discussione. E, persino oggi, non tutti i ministri si sono dichiarati favorevoli. Bisognerebbe capire bene perché si sta verificando questa operazione. Del resto, non è l’unico avvenimento significativo di questi ultimi due mesi. Qualcosa sta succedendo.



A cosa allude?

Dopo che il Presidente cinese Xi Jinping è stato a Mosca (20-22 marzo), Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen si sono recati a Pechino (10-12 aprile). Al seguito del Presidente francese, vi erano 50 industriali. È evidente che non si è trattato soltanto di una missione di pace. Dopodiché, il 27 aprile Xi Jinping ha telefonato a Zelensky e, più o meno in quelle ore, la segretaria al Tesoro USA Janet Yellen ha detto “non cerchiamo di disaccoppiare la nostra economia da quella della Cina, una separazione totale delle nostre economie sarebbe disastrosa per entrambi i paesi e sarebbe destabilizzante per il resto del mondo”. Ora, tutto questo fa pensare che la Cina si stia presentando come il grande mediatore della crisi ucraina, come del resto ha fatto nella contesa tra Iran e Arabia Saudita. Agli USA tutto questo pare andar bene. Peraltro, proprio negli ultimi 10 giorni le relazioni USA e Cina hanno avuto una ripresa importante. Xi Jinping, lo sappiamo, è in grado di fermare Putin. Ma la Cina, naturalmente, vuole delle contropartite.



E cosa vuole la Cina?

La Cina sostanzialmente ha un grande obiettivo: vuole far ripartire il commercio mondiale. Teniamo presente che negli ultimi 10 anni gli scambi sono notevolmente rallentati – anche per la spinta inevitabilmente esauritasi del processo di off shoring, ovvero di delocalizzazione produttiva – e che dal 2017 si sono molto complicati anche per effetto dei dazi americani oltre che per il back reshoring delle produzioni. In sintesi: il processo di interdipendenza economica e dei mercati si è arrestato. Consideriamo che la Cina ha costruito la sua fortuna sul mercato globale e ancora oggi dipende molto dall’export. Ovvio che non sia contenta di questa situazione. La Via della Seta è il tentativo di dar vita a una nuova globalizzazione e di imporre la propria egemonia nel mondo. In quest’ottica, rientra l’operazione Porto di Amburgo.



Vedremo che sviluppi avrà la situazione che lei descrive. A ogni modo le chiedo: Germania e Francia paiono al centro del negoziato per un nuovo ordine mondiale, l’Italia dov’è?

Coerentemente con gli obiettivi condivisi a Bruxelles, l’Italia sta valutando di uscire dalla Via della Seta. In realtà vedendo come stanno andando le cose, penso che le relazioni commerciali Italia Cina potrebbero continuare. Dovremmo però pensare di trarne più convenienza, visto che con l’adesione alla Belt and Road Initiative (2019) non vi sono stati grandi vantaggi per il nostro Paese. Nel 2019, l’export italiano verso Pechino valeva meno di 15 miliardi, nel 2020 è sceso a 12 per poi raggiungere i 17 miliardi nel 2022. Nel frattempo, dalla Cina abbiamo importato per 32 miliardi nel 2019, quasi 60 miliardi nel 2022. Se la Cina è per l’Italia il secondo fornitore mondiale di beni, l’Italia è il 22esimo partner commerciale per la Cina. Si tratta, come si evince, di una relazione commerciale del tutto sbilanciata. A ogni modo, è chiaro che USA e UE si apprestano alla mediazione con la Cina. Ma è una mediazione che è in particolare l’Europa a pagare, sia nell’immediato che nel medio-lungo termine.



Quando parla di prezzo da pagare, concretamente cosa intende?

Queste intese che stanno maturando con Pechino preludono a una presenza crescente del prodotto cinese in Europa. Non è questa una grande notizia, in un momento in cui peraltro si sta chiedendo all’industria europea un impegno importante in termini di innovazione. È fondamentale che il mercato premi questo sforzo, il prodotto cinese – lo sappiamo – non ha la stessa qualità del nostro e costa meno. Dobbiamo stare molto attenti perché le risorse pubbliche e private immesse in questo processo di innovazione sono ingenti. È fondamentale in questa fase che il mercato europeo – inteso come consumo – premi l’industria europea, non quella cinese. Se questo non avverrà, pagheremo un prezzo altissimo. Vedremo ciò che succederà nel mercato dell’auto: i veicoli elettrici prodotti in Cina costeranno molto meno di quelli che produrremo qui. La Cina, oltretutto, lavora per impedire i nostri obiettivi. Macron dice che da Pechino importiamo molte materie prime per la nostra Transizione verde e che, quindi, non possiamo rompere le nostre relazioni con la Cina. È vero, cerchiamo però di non trovarci in situazioni di soggezione simili a quelle recenti con la Russia per il gas.



Che ricadute potrebbe avere questo scenario da lei delineato sulla crisi ucraina?

Nessuno di noi ha la sfera di cristallo e può sempre succedere qualcosa che fa saltare il tavolo dei negoziati. Non ho dubbi sul fatto che le diplomazie abbiano sempre lavorato alacremente. Quello che oggi pare piuttosto evidente è che sulla pace in Ucraina sta maturando una grossa intesa politica che Putin – e anche Zelensky – molto difficilmente potrà ignorare.