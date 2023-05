Il Psg pensa a Josè Mourinho come sostituto di Galtier

Il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain sarà Josè Mourinho? Un'ipotesi che circola insistentemente in Francia, dove il portoghese potrebbe allenare il prossimo anno. Secondo l'emittente francese Rmc Sport, il PSG a fine stagione chiuderà la parentesi con Christophe Galtier e avrebbe messo lo Special One in cima alla lista dei desideri. Proseguire per un'altra stagione con il tecnico attuale è improbabile dopo le uscite anticipate dalla Champions League e dalla Coppa di Francia, anche con una vittoria in Ligue1.

L'affare non è semplice perché l'ex allenatore di Chelsea e Real Madrid ha un contratto in scadenza con la Roma nel 2024, ma Mendes, che ha in procura diversi giocatori del Paris Saint-Germain potrebbe avere gli argomenti giusti per chiudere l'affare. Il portoghese al Psg avrebbe un ingaggio nettamente superiore di quello che percepisce alla Roma, e avrebbe maggiore disponibilità di spesa sul mercato. Per il Settlement Agreement con la Uefa e la necessità di tagliare i costi per rientrare nei parametri economici, a Roma tutto questo non è possibile. Per Mou l'idea di salutare la Roma giallorossa dopo la vittoria di una seconda Coppa, l'Europa League, sarebbe molto affascinante. In difficoltà in campionato con il quarto posto che si allontana dopo la sconfitta in casa con l'Inter, il tecnico punta tutto sulla semifinale di Europa league contro il Bayer Leverkusen.