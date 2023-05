Il risultato elettorale in Turchia non premia le speranze della minoranza curda

Il sogno dei curdi è svanito a mezzanotte, come la carrozza di Cenerentola. Nella sede dello YSP il partito di verdi e sinistra che ha raccolto i voti al posto dell’HDP a forte rischio di finire fuorilegge, i militanti hanno resistito fino a tarda sera, incollati ai televisori che a seconda del canale e della fonte da cui arrivavano i risultati, alimentavano la speranza o il timore per la vittoria di Erdogan al primo turno. L’agenzia ufficiale Anadolu ha dato per ore vincente il presidente che da 20 anni domina la Turchia, anche con il 60% per cento dei voti. Percentuale che si è andata via via riducendo. E quando il televisore ha dato per la prima volta Erdogan al di sotto del 50%, aprendo la strada al ballottaggio, nella sede dello YSP si è tirato un sospiro di sollievo.

Alla fine Recep Tayyip Erdogan si è fermato pochissimo al di sotto della vittoria immediata, lo sfidante Kemal Kiricdaroglu, l’uomo che ha riunito quasi tutte le opposizioni, ha sfiorato il 45% dei consensi. Ma è in Parlamento che l’alleanza che sostiene il Presidente ha già messo a segno il risultato: la sua coalizione ha raggiunto i 326 seggi su 600. Maggioranza assoluta che sebbene la Grande assemblea sia ormai di fatto svuotata di poteri proprio grazie alle riforme volute da Erdogan, esprime pur sempre la volontà del Paese. L’opposizione ha temuto e denunciato i brogli. Ma la carta geografica mostra come la grande maggioranza della Turchia sia sempre in mano a Erdogan e ai suoi alleati dell’NHP che hanno messo a segno un ottimo risultato con 50 seggi. Anche nelle zone devastate dal terremoto dello scorso febbraio, la massa ha scelto Erdogan.

Il terzo candidato per la presidenza, l’ultranazionalista Ogan ha messo Kilicdaroglu di fronte a un bivio: può portare a lui il suo 5% di consensi dandogli una speranza per recuperare lo svantaggio e vincere al secondo turno, ma in cambio chiede di eliminare dall’alleanza i curdi che per un ultranazionalista turco sono come il fumo negli occhi. Più che un bivio, un vicolo cieco.

A Diyarbakir, capoluogo del Kurdistan turco, fra gli attivisti a prevalere è lo sconforto. Avevano creduto nella spallata per porre fine a 20 anni e più di repressione. Per parlamentarizzare la loro causa. Per liberare il loro leader Demirtas, in carcere dal 2016, arrestato nonostante fosse un deputato. Kilicdaroglu lo aveva promesso ai curdi. Ma ora con Erdogan che ha in mano tutte le leve del potere e può continuare a promettere ai suoi elettori vantaggi con lui al potere, non vedono più la speranza per loro. Pochi hanno voglia di parlare, sanno che è un rischio. A meno di un miracolo, dicono, sarà difficile vincere al ballottaggio. Qualcuno pronostica solo: ricomincerà l’emigrazione di massa, non ci resta che andare via.