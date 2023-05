Scopo del convegno è offrire occasione di divulgazione dei contenuti del rapporto ‘Earth for All’ attraverso una sintesi scientifica delle principali motivazioni del “salto da gigante” e un dibattito tra politica ed esperti - anche del mondo delle imprese, finalizzato a esplorare le possibilità e le criticità per una traduzione in azioni concrete delle principali proposte presentate, nell’auspicio di un rinnovato, decisivo e lucido impegno dell’Italia e dell’Europa su questi argomenti.