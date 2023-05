Com'è giunta l'acqua sulla Terra? Il telescopio James Webb trova indizi su una cometa

Il telescopio spaziale James Webb di Nasa, Esa e Csa ha consentito un'altra svolta scientifica a lungo ricercata, questa volta per gli scienziati che studiano il sistema solare e indagano le origini dell'acqua che ha reso possibile la vita sulla Terra. Usando lo strumento NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) di Webb, gli astronomi hanno confermato per la prima volta la presenza di acqua, sotto forma di vapore, attorno a una cometa nella fascia principale degli asteroidi - situata tra l'orbita di Marte e quella di Giove - dimostrando che l'acqua del sistema solare primordiale può essere conservata come ghiaccio in quella regione.

Nasa/Esa/Csa Cometa 238P/Read fotografata dal telescopio James Webb

Tuttavia, il rilevamento riuscito dell'acqua comporta un nuovo enigma: a differenza di altre comete, la cometa 238P/Read non presenta anidride carbonica, che tipicamente costituisce circa il 10 percento del materiale volatile di questi oggetti e che può essere facilmente vaporizzata dal calore del Sole. Il team scientifico ha avanzato due possibili spiegazioni per questo mistero. Una possibilità è che la cometa Read avesse anidride carbonica quando si è formata, ma l'abbia persa a causa delle temperature calde. "Essere nella fascia degli asteroidi per molto tempo potrebbe farlo: l'anidride carbonica vaporizza più facilmente del ghiaccio d'acqua e potrebbe fuoriuscire per miliardi di anni", ha spiegato l'astronomo Michael Kelley dell'Università del Maryland e autore principale dello studio. In alternativa, ha detto, la cometa Read potrebbe essersi formata in una sacca particolarmente calda del sistema solare, dove non era disponibile anidride carbonica.

Webb Telescope Spettro di emissioni della cometa Read