Il tifone Mawar arriva nelle Filippine: migliaia di sfollati e divieto di navigazione

Migliaia di persone sono state evacuate dai loro villaggi, scuole e uffici sono stati chiusi mentre il tifone Mawar si avvicina alle province settentrionali delle Filippine , una settimana dopo aver colpito il territorio statunitense di Guam. I funzionari hanno imposto il divieto di navigazione in via precauzionale.

L'impatto della tempesta sul Paese dovrebbe in realtà essere “migliore” di quanto si temeva. Le proiezioni attuali mostrano che il tifone sta virando a nord-est verso Taiwan o il sud del Giappone, ma le autorità filippine hanno avvertito che potrebbero verificarsi pericolose ondate di marea, piogge torrenziali, inondazioni improvvise e smottamenti mentre attraversa la provincia più settentrionale di Batanes con venti che potrebbero superare i 150kmh.

Preparativi per l'arrivo del tifone Mawar nelle Filippine

"Questi tifoni, terremoti e calamità naturali fanno parte della nostra vita", ha detto all'Associated Press il vice governatore di Batanes Ignacio Villa. "La traiettoria potrebbe cambiare ancora in peggio. Non possiamo permetterci di non prepararci perché ciò significherebbe potenzialmente la perdita di vite umane e gravi danni".

Militari dell'esercito, polizia, vigili del fuoco e gruppi di volontari sono pronti per possibili ricerche e soccorsi nelle province settentrionali e sono stati preparati più di un milione di pacchi alimentari per gli abitanti dei villaggi sfollati.

Più di 4.800 persone sono state già spostate in rifugi di emergenza a Cagayan, Batanes e in altre province, ha detto Alejandro e il numero dovrebbe aumentare date le evacuazioni precauzionali in corso lunedì nelle regioni soggette a inondazioni e frane.

I voli da e per le province interessate sono stati cancellati e alle navi da pesca e passeggeri è stato proibito di navigare.

Mawar è anche il primo tifone dell'anno a raggiungere le Filippine, considerate il paese più esposto al mondo alle tempeste tropicali. L'arcipelago si trova anche su faglie sismiche dove si verificano eruzioni vulcaniche e terremoti, rendendo la nazione del sud-est asiatico una delle più soggette a disastri al mondo.

Nel novembre 2013, il tifone Haiyan ha provocato la morte di oltre 7.300 persone, raso al suolo interi villaggi, spazzato via navi nell'entroterra, demolito circa un milione di baracche e case e oltre 5 milioni di sfollati in una delle regioni più povere del paese nelle Filippine centrali.