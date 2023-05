Il viaggio di Mattarella in Emilia Romagna: "L'Italia è con voi, io sarò al vostro fianco"

Il "primo" pensiero del Capo dello Stato a Faenza è per le vittime, per chi non si è sentito di lasciare la propria casa o il frutto del proprio lavoro. E "un modo straordinario per rendergli onore sono i volontari", sottolinea Mattarella, al lavoro nelle zone colpite assieme ai Corpi dello Stato. "Una quantità di giovani che, trasmettendo entusiasmo, è venuta per impegnarsi e aiutare chi ha bisogno. Un'opera preziosa". Tra chi ha salvato persone in ore drammatiche, chi ha aiutato a pulire, chi a sostenere quelli che si sentivano smarriti. I volontari hanno insomma portato "speranza e fiducia, elementi preziosi per non perdersi d'animo e mantenere il sentimento tipico romagnolo" di non arrendersi ma rialzarsi e ripartire. E anche papa Francesco, incontrato ieri in Vaticano, rivela Mattarella, ha elogiato i romagnoli.

"Non sarete soli". È il mantra che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dedica alla Romagna in ogni tappa della sua visita ai luoghi colpiti dalle alluvioni. "Sarò accanto al governo per il sostegno a una ripresa vera e piena", garantisce tra gli applausi ai sindaci dei Comuni colpiti, concludendo a Faenza l'itinerario che lo ha portato a Modigliana, Forlì, Cesena, Ravenna e Lugo, dove ha visitato il Teatro Rossini gravemente danneggiato dall'alluvione e sostenuto con una raccolta fondi dagli abbonati.



Il Capo dello Stato, inoltre, guarda ai sindaci presenti come "punto di riferimento per i cittadini per non crollare nella sfiducia durante l'emergenza e punto di riferimento ora per la ricostruzione". Si tratta di un'azione "fondamentale, il nostro Paese ha qui un elemento fondamentale, la Romagna dà spinta all'attività produttiva, alla vita sociale, al turismo, è di assoluta priorità ed è interesse nazionale la riprese del territorio. Non abbiate paura, non sarete soli", dice in particolare ai sindaci riuniti al municipio di Faenza. L'obiettivo, ribadisce, è "fondamentalmente importante, c'è la certezza che l'attenzione continuerà anche a riflettori spenti, senza pause".

Con un "pericolo da evitare" però: "La tentazione di arrendersi che non fa parte della tradizione romagnola ma in queste condizioni potrebbe crearsi e va scongiurata con una ripresa veloce". I comparti, conclude il presidente Mattarella, sono tanti, dalle case alle aziende agricole, dalle strade alle comunicazioni. Come constatato sorvolando le tante frane in montagna, ci sono "opere di grande portata davanti a tutti noi, questa è la condizione per riprendere appieno la produttività e la vita di questa regione". Ma questo è anche "il carattere dell'Italia che emerge con più forza nelle difficoltà".