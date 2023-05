Malore in volo, muore il viceministro russo "no-war" Pyotr Kucherenko

Il viceministro russo della Scienza e dell'istruzione superiore, Pyotr Kucherenko, è morto sabato scorso dopo aver accusato un malore durante il viaggio in aereo che lo stava riportando in Russia da Cuba.

Lo riporta la Cnn che cita un comunicato del ministero russo. “Kucherenko si è sentito male mentre si trovava su un aereo con la delegazione russa. Il velivolo è atterrato nella città di Mineralnye Vody, dove i medici hanno provato a salvarlo”.

La famiglia ipotizza che Kucherenko possa essere stato ucciso da un infarto ma per avere certezze occorrerà attendere l'autopsia.

Il giornalista Roman Super, scappato dalla Russia dopo l'inizio della guerra, ha detto che il viceministro si era confessato con lui "pochi giorni" prima della fuga, confidandogli di temere per la propria sicurezza. "Tutti sono presi in ostaggio, nessuno può dire niente, altrimenti veniamo subito schiacciati come insetti", avrebbe detto al cronista. Il viceministro di cose contro Vladimir Putin ne aveva dette molte, arrivando a definire "fascista" la decisione dello zar di invadere l'Ucraina.

Al reporter russo, Kucherenko avrebbe anche detto di fare uso di antidepressivi e tranquillanti e di non poter fuggire perché ai funzionari russi erano stati "tolti i passaporti".

Mentre si attendono gli esiti dell'autopsia, in programma oggi, anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato di non essere a conoscenza della causa della morte del viceministro.

Kucherenko si aggiunge alla lunga lista dei nomi russi di alto profilo scomparsi misteriosamente dall'inizio della guerra.