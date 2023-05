Illinois, tempesta di polvere e maxi tamponamento, almeno 6 morti e 30 feriti

L'evento non è frequente, ma in certe stagioni accade.

Lo descrisse superbamente lo scrittore americano John Steinbeck, nel romanzo "Furore" - The Grapes of Wrath, nel titolo originale.

Una tempesta di polvere ha spazzato le pianure dello Stato americano dell'Illinois, alzando immense nuvole di terra e sabbia rossiccia che hanno improvvisamente azzerato la visibilità. Stavolta però le vittime non sono i piccoli agricoltori strozzati dalla siccità e dalle banche, bensì gli automobilisti incolonnati in viaggio sulle grandi pianure del Midwest.

La conseguenza infatti è stata una serie di incidenti a catena lungo la Interstate 55, principale via di collegamento dell'Illinois centrale. Il maxi tamponamento ha coinvolto fino a 60 veicoli, inclusi mezzi pesanti, alcuni dei quali si sono incendiati. Il bilancio è pesante: i morti sono almeno 6, una trentina i feriti.

"La causa è dovuta ai venti forti che alzano terra e polvere dai campi agricoli e la soffiano attraverso l'autostrada, portando a zero la visibilità", ha spiegato un maggiore della polizia statale. Secondo il Servizio meteorologico, i venti in quel momento soffiavano tra 56 e i 74 chilometri orari. Le autorità hanno anche spiegato che l'accaduto, dal punto di vista degli automobilisti, è una versione primaverile delle bufere invernali di neve, dove la visibilità diventa nulla nel giro di pochi minuti.



Il governatore dell' Stato, JB Pritzker ha descritto la scena come "orribile".