In arrivo un nuovo Ceo per Twitter: sarà la manager della Nbc Linda Yaccarino

Secondo una fonte citata dal Wall Street Journal, Linda Yaccarino, attualmente capo della pubblicità di NBCUniversal, è in trattative per diventare il prossimo CEO di Twitter. Yaccarino è un volto noto nel settore dei media, poiché ha ricoperto il ruolo di presidente della pubblicità globale e delle partnership presso NBC Universal per oltre 10 anni. Durante il suo mandato, si è concentrata principalmente sulla ricerca di modi efficaci per misurare l'efficacia della pubblicità. In particolare, ha dato un contributo significativo al lancio del servizio di streaming Peacock, supportato dalla pubblicità.