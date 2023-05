Sgomberata la casa di Roberto Spada a Ostia

Sgomberato l'appartamento di Roberto Spada a Ostia. Ad eseguire il provvedimento i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. La casa è quella in via Guido Vincon 27, occupata abusivamente da Spada, esponente di spicco della criminalità del litorale romano e già condannato, tra l'altro, per il reato di violenza privata aggravata dal metodo mafioso per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi e sua moglie.

Il 22 aprile scorso era stato eseguito, dagli stessi militari, un decreto di sequestro preventivo dell'immobile su delega della procura di Roma e ordine del gip.