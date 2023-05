In Italia 363.499 organizzazioni no profit con oltre quattro milioni di volontari

Pur con le restrizioni imposte dalla pandemia sono 363.499 le organizzazioni no profit nello sport, nell'arte, nella cultura, nell'assistenza sociale, nella protezione civile, nell'istruzione e nella ricerca, nella sanità e nella protezione dell'ambiente. Sono 870.183 i loro dipendenti, quasi 4,7 milioni di volontari si sono mobilitati con queste organizzazioni.

È quanto emerge dal "Censimento permanente delle Istituzioni non profit. I primi risultati. Anno 2021" dell'Istat. "È una rete sottile, gentile, competente, tenace, di cittadinanza attiva quotidiana che - ha detto Francesco Maria Chelli, consigliere Istat - tiene insieme la nostra società che dà sostegno ai più deboli, coltiva il benessere e la salute dei più piccoli, dei più anziani che cura e risana, che sa parlare con i giovani e ascoltare i loro bisogni che riversa ogni giorno, in ogni contesto energie preziose e insostituibili per contrastare il disagio ed alleviarlo. Il rapporto rende conto di una dimensione profondamente civile del Paese e di una vivacità critica e civica dei nostri concittadini che ci riempiono di orgoglio".

Il rapporto evidenzia anche che anche se in calo rispetto agli ultimi dati disponibili riferiti al 2015 (-15,7%), i volontari italiani rappresentano "uno dei pilastri portanti del settore, svolgendo attività che incidono fortemente sullo sviluppo economico e sociale del paese, sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali e il benessere dei cittadini". Ed emerge "quanto sia stato più che mai rilevante il loro contributo nel far fronte alle vulnerabilità e ai disagi sorti in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19".

Sia in termini di istituzioni che di volontari la presenza più rilevante si registra nelle aree del Nord Italia con il 29,3% di Inp con volontari e il 30,2% di volontari nel Nord-ovest, e il 25,0% di Inp con volontari e il 26,2% di volontari nel Nord-est. Anche rispetto al numero di volontari presenti rispetto alla popolazione residente (790 volontari per 10mila abitanti a livello nazionale), prevalgono nella distribuzione sul territorio le regioni settentrionali, insieme a quelle centrali con 1.165 volontari per 10mila abitanti nel Nord-est, 892 nel Centro e 887 nel Nord-ovest. Nel Sud e nelle Isole si rilevano rispettivamente 492 e 509 volontari per 10mila abitanti.