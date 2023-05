In marcia per la pace

“Trasformiamo il futuro”, questo lo slogan con cui migliaia di persone si metteranno in marcia da Perugia ad Assisi. E' la terza edizione dall'invasione della Russia da parte dell'Ucraina. Tra i protagonisti centinaia di studenti e studentesse, bambine e bambini, ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia, 119 le scuole aderenti, 71 le Università. “Questa Marcia è una Marcia speciale per fare pace con i giovani – ha detto Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore della Marcia - abbiamo bisogno di fare spazio ai giovani, investendo su una nuova generazione di costruttori di pace”.

“Dobbiamo riflettere sulle ingiustizie, sui diritti non rispettati, servono parole di pace con urgenza”, ha detto ai nostri microfoni il presidente di Libera don Luigi Ciotti. “Nel mondo - aggiunto - ci sono 60 guerre in atto, ci sono troppi tornaconti, ora le grandi potenze devono trovare un sistema di intervento per dire basta a tutto questo”.