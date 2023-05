Incidente ferroviario a Firenze, Trenitalia annuncia: "circolazione in graduale ripresa"

"Alle 17.00 è stata ripristinata l'integrale efficienza dell'infrastruttura ferroviaria nel nodo di Firenze, dopo i rilievi delle autorità competenti e l'intervento dei tecnici di Rfi". Così in una nota Fs che aggiunge: "Si sono così create le condizioni per un graduale ritorno alla normalità della circolazione che durante lo stop ha conosciuto rallentamenti e modifiche".

"I treni Alta Velocità e InterCity - si spiega da Trenitalia - hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti e variazioni. I treni Regionali hanno registrato ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni".

Fs spiega poi che sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato "l'uscita dalla sede ferroviaria delle ruote anteriori di un treno regionale senza passeggeri all'ingresso in deposito nei pressi della stazione di Firenze Santa Maria Novella", sviamento a seguito del quale si sono avute pesanti ripercussioni al traffico ferroviario. Appena lo scorso 20 aprile il deragliamento di un treno merci nei pressi della stazione fiorentina di Castello aveva causato pesanti ripercussioni alla circolazione dei treni, protrattesi per il traffico regionale anche nei giorni successivi. In quell'occasione fu anche necessario attivare la protezione civile per oltre un centinaio di passeggeri di un treno Intercity notturno rimasto bloccato ore all'altezza della stazione di Zambra a Sesto Fiorentino.

Nell'incidente di oggi non sono stati segnalati feriti ma, appunto, ripercussioni alla circolazione ferroviaria con ritardi. Secondo quanto spiegato da Fs, tutto è accaduto alle 12:30.