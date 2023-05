Incidenti sul lavoro, precipita e muore da una funivia in Val Gardena

Un operaio è morto dopo essere precipitato dalla cabina della funivia del Seceda in Val Gardena in Alto Adige. L'uomo è precipitato da un'altezza considerevole. I sanitari giunti sul posto con l'elicottero 'Pelikan 1' hanno potuto constatare il decesso dell'operaio. Sul posto anche soccorso alpino, Carabinieri e Guardia di Finanza.

È di origini toscane, ma da anni viveva in Val Gardena, l'operaio di 48 anni che questa mattina è morto dopo essere precipitato da una cabina della funivia 'Seceda' a Ortisei. L'uomo era un tecnico manutentore e oggi era impiegato in lavori in vista dell'avvio della stagione turistica estiva.

Secondo le prime ricostruzioni la corda alla quale era legato l'operaio si è spezzata: l'uomo è morto sul colpo dopo essere precipitato per circa 60 metri. Presente al momento della tragedia un collega che si trovava all'interno della funivia.