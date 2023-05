Carlo III, l'album di famiglia del Re

Re Carlo III è diventato erede al trono all'età di soli tre anni e ha aspettato sette decenni per diventare Re. Primogenito della regina Elisabetta e del principe Filippo, il duca di Edimburgo, Charles Philip Arthur George è nato a Buckingham Palace il 14 novembre 1948.

AP La principessa Elisabetta posa per una foto con il figlio, il principe Carlo, a Buckingham Palace, Londra, 10 aprile 1949

Il principe aveva quattro anni quando partecipò, seduto tra la nonna, la Regina madre, e la zia, la principessa Margaret, all'incoronazione della madre, nell'abbazia di Westminster, il 2 giugno 1953. È stato il primo dei futuri monarchi del Regno Unito ad andare a scuola invece di essere istruito a palazzo. A 9 anni fu nominato principe di Galles.

AP Il principe Carlo posa per una foto con kilt di Balmoral Tartan nel parco del Castello di Balmoral, a Balmoral, in Scozia, il 12 novembre 1955.

Gli anni della scuola Goffo e impacciato, ha raccontato di essere stato vittima di bullismo nel collegio di Gordonstoun, nel nord-est della Scozia, un istituto noto per la dura disciplina e le tante attività fisiche obbligatorie per gli studenti. Lì soffrì in silenzio. secondo la testimonianza, apparsa sul Daily Telegraph, di un ex compagno di classe del monarca, Johnny Stonborough: Il principe tredicenne fu sottoposto a un "bullismo spietato" da parte degli altri alunni, un'esperienza per lui "orribile", che contribuì anche alla formazione del futuro sovrano, sensibile a temi oggi di grande importanza come l'inclusività e il disagio giovanile.

Getty Il principe Carlo sul palco: durante gli anni del college amava molto il teatro. E' un grande appassionato e conoscitore di Shakespeare che spesso cita nei suoi discorsi

La timidezza di Carlo non giovò ai rapporti con i genitori. Elisabetta II, salita al trono giovanissima, era troppo impegnata con i suoi doveri. "Era più distante che indifferente", così la descrisse l'allora principe di Galles raccontando di quando lei, di ritorno da un viaggio ufficiale di sei mesi, lo salutò stringendogli la mano. Carlo aveva cinque anni. Il principe Filippo, che avrebbe voluto un figlio forte e coraggioso, non si riconobbe nel figlio solitario che, da bambino, non amava cavalcare e non aveva talento per gli sport. Eppure, alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80, lo ritroviamo campione in diverse discipline.

Getty Re Carlo campione di polo

Era tra i migliori giocatori del mondo di polo e anche un grande appassionato di windsurf.

Getty Re Carlo fa surf negli anni 80

Carlo, principe di Galles A 20 anni, Carlo fu formalmente incoronato principe del Galles nel castello di Caernarfon. La cerimonia fu trasmessa in televisione. All'epoca il principe studiava al Trinity College di Cambridge. Per prepararsi all’evento aveva studiato la storia e la lingua gallese in cui declamò uno dei due discorsi.

Ap L'investitura di Carlo III come principe di Galles

Nel 1970 Carlo prese il suo posto alla Camera dei Lord e quattro anni dopo fece il suo primo discorso nella Camera alta. Poi, seguendo la tradizione di famiglia, prestò servizio nella marina e nell'aviazione inglese. Nel 1971 frequentò il Royal Air Force College di Cranwell per ottenere il brevetto di pilota di jet. Poi intraprese la carriera navale, frequentando Il Royal Naval College di Dartmouth e prestando servizio nel '71 e '72 su un cacciatorpediniere una fregata. Ottenne poi anche la qualifica di pilota di elicotteri prima di entrare nell'850º squadrone aeronavale.

Getty Re Carlo, pilota di jet nel 1978

Il primo incontro con Camilla e il matrimonio con Diana Agli anni Settanta risale anche il primo incontro tra Carlo e Camilla, una relazione osteggiata dalla famiglia reale. Nel 1973, lei sposò un ufficiale dell'esercito britannico, Andrew Parker Bowles. Il 29 luglio 1981, il Principe di Galles sposò Lady Diana Spencer nella cattedrale di St Paul. Il padre di Diana, allora visconte Althorp e successivamente ottavo conte Spencer, era stato scudiero sia di Giorgio VI che della regina. La nonna materna, Ruth, Lady Fermoy, era un'amica intima e dama di compagnia della regina madre.

Getty Le nozze di Carlo e Diana seguite in tv da 750 milioni di persone

Il principe e la principessa del Galles hanno avuto due figli: il principe William, nato il 21 giugno 1982; e il principe Harry, nato il 15 settembre 1984. Carlo e Diana si separarono nel 1992 e divorziarono formalmente nel 1996 dopo le rivelazioni di infedeltà da entrambe le parti. L'anno dopo Diana morì in un incidente d'auto a Parigi.

Getty Carlo e Diana con William e Harry nel 1985

Il giorno del funerale, il principe di Galles camminò con i suoi due figli, il principe William, di 15 anni, e il principe Harry, di 12 anni, dietro al feretro di Diana in processione lungo il Mall fino all'Abbazia di Westminster. Con loro c'erano il Duca di Edimburgo e il fratello della principessa, Earl Spencer.

Princess Diana Archive/Hulton Archive/Getty Images Il principe Carlo, principe di Galles, il principe Harry, e il principe William e il principe Filippo, duca di Edimburgo guardano le guardie che portano il feretro di Diana, principessa di Galles presso l'Abbazia di Westminster, Londra

Negli anni che seguirono, il principe William, che ora è l'erede al trono, e il principe Harry accompagnarono il padre in alcuni impegni ufficiali nel Regno Unito e all'estero.

GettyImages Il principe Carlo coni figli William e Harry

Le seconde nozze con Camilla Il 9 aprile 2005, il Principe di Galles e Camilla Parker Bowles si sposarono con rito civile alla Guildhall, Windsor. Dopo il matrimonio, la signora Parker Bowles divenne nota come Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia.

GettyImages Il principe Carlo e la moglie Camilla il giorno del matrimonio, 2005

Una vita da erede al trono Oltre ai suoi doveri ufficiali e cerimoniali nel Regno Unito e all'estero come Principe di Galles, Carlo III ha mostrato per decenni un vivo e attivo interesse in tutte le aree della vita pubblica. Il re è stato determinante nella creazione di più di 20 enti di beneficenza in 40 anni, tra cui The Prince's Trust, The Prince's Foundation e The Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF).

Ap Re Carlo e Camilla

Tra il 2004 e il 2005 ha inviato una serie di lettere, note come "memos from the black spider" (promemoria dal ragno nero), per la sua particolare calligrafia “a spirale”, a membri del governo per condividere la sua opinione su vari argomenti, a rischio di essere accusato di ingerenza politica. Questi “appunti”, resi pubblici a maggio 2015, sono stati ritenuti innocui.

Getty La lettera che Carlo inviò all'ex ministro dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari rurali, Elliot Morley

Carlo III descrisse così il suo ruolo di erede: "Poiché non c'è una descrizione di questo tipo di lavoro, devi inventarla". Lo ha fatto coltivando molti interessi tra cui l'architettura, l'ambiente, l'agricoltura, la fede e la medicina alternativa.

Ap Carlo e il saluto maori

Le “spine nel fianco” Come spesso accade per la casata dei Windsor, i maggiori problemi del Re provengono “dall'interno”. Il fratello Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein, non ha più l'appannaggio reale, i gradi militari e neanche l'ufficio a Buckingham Palace, oltre alla residenza di Royal Ledge.

Getty I tre fratelli Carlo, Edoardo e Andrea in una foto del 1999

Una delle date cruciali resta però il maggio del 2020, quando esplode la Megxit: la decisione di Harry, secondogenito del re, di abbandonare i doveri reali e trasferirsi in California con la moglie Meghan. Nel gennaio 2023 è uscito Spare, la biografia del figlio ribelle molto critica nei confronti della famiglia reale.

Getty Carlo, Camilla, Meghan, Harry, 2018

Carlo nonno affettuoso William e Harry hanno descritto il padre come un gran lavoratore, che spesso trovavano addormentato alla sua scrivania di notte. Camilla ha parlato di un uomo impaziente che "vuole che le cose siano fatte entro ieri", ma anche di un nonno affettuoso che legge le storie di Harry Potter ai suoi nipoti "e fa le voci".

Getty Carlo "nonno" affettuoso

Carlo III è Re L'8 settembre 2022, a 73 anni, Carlo diventa re alla morte di Elisabetta II: è il più anziano sovrano della storia britannica a salire sul trono. Il 6 maggio 2023, nel Regno Unito, si tiene la prima incoronazione dopo 70 anni.