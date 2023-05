L'incoronazione di Carlo III: quanto costa e chi paga

Carlo III , noto da sempre per il suo stile di vita parsimonioso, ha voluto un'incoronazione “snella”, ben diversa da quella che accompagnò l'ascesa al trono della madre, Elisabetta II, ma anche molti dei suoi antenati. Le prime “spese” tagliate sono state quelle per gli invitati , il cui numero è sceso a circa duemila, dagli ottomila stipati nell'Abbazia di Westminster nel giugno del 1953.

Soldati della Kings Troop Royal Horse Artillery montano a cavallo all’esame finale del corso per partecipare alla parata per l'incoronazione di Re Carlo III, Londra, lunedì 24 aprile 2023

Vanno però considerate le spese per la sicurezza . Oggi, le esigenze di tutela delle decine di capi di Stato e teste coronate in arrivo a Londra, oltre alla folla stipata lungo il percorso, sono ben diverse da quelle degli anni Cinquanta.

"La nostra tolleranza per qualsiasi interruzione, sia per protesta che per altro, sarà bassa. Tratteremo con fermezza chiunque intenda minare questa celebrazione", ha detto un portavoce di Scotland Yard. A maggior ragione dopo che un uomo di 59 anni è stato arrestato martedì sera davanti ai cancelli di Buckingham Palace dopo aver gettato un pacchetto (forse un caricatore con cartucce da fucile, fatto alla fine brillare a scopo precauzionale) dentro il parco della residenza reale. Il gesto di uno squilibrato che però ha susciutato qualche timore in vista dell'imminente incoronazione di re Carlo III.

A pagare per l'evento nel suo complesso sarà il governo, trattandosi di un evento di Stato. I fondi arriveranno dalla sovvenzione sovrana , l'indennità annuale destinata al re fissata dal tesoro, e dall'erario : in sostanza ad aprire il portafoglio saranno i contribuenti.

Ogni paragone con il passato risulta però difficile: bisogna tener conto del post-pandemia, dell'inflazione che oggi è sopra la soglia del 10%, di mesi di scioperi di infermieri, docenti e altre categorie professionali importanti che hanno paralizzato molti settori. In compenso, con un evento così mediatico, i 'tre giorni' di festeggiamenti, con turisti in arrivo da tutto il mondo, sicuramente porteranno fiumi di denaro nelle casse dello Stato.

In risposta, indiretta, alle critiche per il costo della sfarzosa incoronazione, da Buckingham Palace arrivano garanzie sul fatto che la cerimonia del 6 maggio fornirà una "enorme spinta economica" all'intera nazione.

"Una delle lezioni dal funerale di Sua Maestà è stata come un'occasione nazionale come questa, una grande occasione di stato, attira un enorme interesse globale che più che ripaga la spesa che ne consegue, anzi lo supera di gran lunga in termini della spinta alla nostra economia e alla posizione della nostra nazione", ha dichiarato un portavoce di Buckingham Palace alla Cnn.

"Non sta a me dire quanto siano accurate le cifre in circolazione, ma certamente la teoria è che le celebrazioni sono un'enorme spinta economica per la nazione - e altrettanto importante, con 100 capi di Stato che verranno in Gran Bretagna per l'evento, è una fantastica opportunità per fare rete, per il governo e per coinvolgere l'interesse di quelle nazioni con tutto ciò che la Gran Bretagna ha da offrire", ha aggiunto la stessa fonte.

"Il processo di pianificazione è stato sempre attento al fatto che questo è un momento di sfida economica per molti, quindi sono state trovate efficienze in aree chiave, ad esempio attraverso il riutilizzo di molti elementi cerimoniali (come la corona di Camilla e gli stemmi reali) piuttosto che commissionarne di nuovi", ha argomentato il portavoce.

Tuttavia i critici considerano le spese esorbitanti dell'incoronazione del re e della regina consorte come uno "schiaffo in faccia" per i milioni di persone che si trovano in difficoltà economiche in tutto il Regno Unito.