Pranzi in tutto il Regno Unito per re Carlo. William e Kate a sorpresa a Windsor

Proprio davanti alla porta del numero 10 di Downing Street si è tenuto uno dei 67 mila “pranzi collettivi” in onore del Re previsti oggi nel Regno Unito. Una tradizione di tutte le celebrazioni reali in cui i sudditi si riuniscono per festeggiare il sovrano.

Il premier Rishi Sunak ha accolto gli ospiti, tra cui la First Lady statunitense Jill Biden, oltre a volontari, rifugiati ucraini e gruppi di giovani, intrattenendosi con loro tra selfie e risate.

Anche i membri della famiglia reale hanno fatto visita ad alcuni picnic e tavolate. I principi di Galles William e Kate sono stati avvistati alla festa di strada di Windsor che stasera ospiterà il grande concerto, dove si esibiranno star internazionali fra cui Andrea Bocelli, Katy Perry e i Take That.

Milioni di persone guarderanno a casa in tv l'evento, ma decine di migliaia sono arrivate a Windsor. Per mostrare il loro apprezzamento, il principe e la principessa del Galles hanno salutato la folla, stringendo mani e chiacchierando con i sudditi in festa, sotto un po' di sole dopo la piovosa giornata dell'incoronazione.

A un certo punto Kate, che indossava un blazer azzurro pallido e un top bianco, ha confortato una bambina sopraffatta dall'emozione di incontrarla, mentre a William è stata offerta una lattina di "Return of the King", una speciale birra biologica prodotta appositamente per il "ritorno del re" appunto.