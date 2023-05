Indagine della Procura Federale, Mourinho a serio rischio squalifica

Mourinho e tutta la As Roma stanno vivendo un periodo molto complicato, infortuni a non finire, uomini chiave fermi ai box nel momento più importante della stagione, fuori Smalling in difesa, Wainaldum sulla mediana e Dybala e Belotti in avanti. Normale che l'allenatore, la squadra e la società stiano vivendo un momento difficile, ma l'allenatore nei momenti chiave sa metterci la faccia, non si tira mai indietro. Concreto, per lo Special One, il rischio di non sedere in panchina in un match che vedrà impegnati i giallorossi contro l'Inter, sfida chiave per la Champions. Da tenere presente che Mourinho, dopo la vicenda di Cremona contro l’arbitro Serra, è recidivo, sulla vicenda si esprimerà il tribunale federale. C'è comunque l'ipotesi patteggiamento.

Ma cosa è successo a Monza al termine dell'incontro pareggiato dai giallorossi? Celik al 95' entra in maniera scomposta su un avversario, secondo giallo ed espulsione. L'allenatore portoghese com'è noto non ha peli sulla lingua e le sue dichiarazioni a fine partita non hanno bisogno di nessuna interpretazione, Mou dichiara: “Il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera, e ne ho incontrati tanti. Non ha avuto influenza sul risultato però è scarso: tecnicamente orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco morto. La Roma non ha la forza che hanno anche altre squadre per dire che non vuole certi arbitri. Anche se a volte mi sembra che non ne abbia nemmeno la voglia... Il club deve crescere anche a questo livello. Io ho smesso di lavorare gli ultimi 20 minuti perché sapevo che sennò mi sarebbe arrivato un rosso, succede sempre con lui. Sono sceso in campo con il microfono, mi sono protetto”. Palladino, tecnico del Monza, ha invece elogiato il lavoro del direttore di gara: “Secondo me è tra i migliori arbitri, non ha sbagliato nulla. Semmai ero arrabbiato con il quarto uomo, non ho mai visto una panchina avversaria protestare come quella di oggi, una cosa scandalosa”.