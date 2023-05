Iniesta lascia il Giappone in lacrime, via dal Vissel Kobe dopo il 1 luglio

Lo spagnolo ha spiegato che da quando cinque anni fa è arrivato al Vissel Kobe aveva sognato di ritirarsi nel club giapponese, ma le cose poi sono cambiate non per sua scelta: "Penso che avessimo sempre immaginato che mi sarei ritirato qui, era il desiderio di tutti. Le priorità dell'allenatore sono diverse e lo rispetto e lo accetto".

Andres Iniesta e il Vissel Kobe ai titoli di coda. Il club giapponese, dove l'ex Barcellona è approdato cinque anni fa, ha annunciato che il 39enne centrocampista andrà via ai primi di luglio, a metà della J-League. La sua ultima partita con la maglia del Vissel Kobe sarà 1 luglio al Misaki Park Stadium contro il Consadole Sapporo. Ma la carriera del funambolo spagnolo non si fermerà, a trentanove anni e dopo un periodo difficile, Andreas ha ancora voglia di giocare, e di comune accordo con il Vissel Kobe andrà via per una nuova esperienza. Lo stesso Iniesta in una conferenza informa, tra le lacrime fan e sportivi.

Iniesta mette in chiaro che vuole continuare a giocare: ”Sento di avere ancora le capacità e l'entusiasmo per farlo. Vedremo quali saranno le opzioni". Arrivato nel 2018, il centrocampista catalano ha collezionato 133 presenze, contribuendo a vincere la Coppa dell'Imperatore nel 2019 e la Supercoppa giapponese nel 2020. Nella stagione in corso iniziata a febbraio, però, è sceso in campo complessivamente in cinque occasioni, per un totale di 85 minuti