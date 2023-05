Intelligenza Artificiale: Unione europea e Usa propongono un codice di condotta comune

L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno annunciato che lavoreranno a un "codice di condotta" comune sull'intelligenza artificiale.

Una prima bozza per norme condivise dovrebbe essere presentata già nelle prossime settimane. L' annuncio è stato dato dalla vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, e il segretario di stato americano Antony Blinken, in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue-Usa su commercio e tech in Svezia.

"Nelle prossime settimane, presenteremo un piano", ha detto la commissaria europea per la Concorrenza. Si tratterà di "codici di condotta volontari che saranno aperti a tutti i Paesi che condivideranno le stesse idee", ha precisato il ministro statunitense, “in un momento in cui gli occidentali temono di lasciare che sia la Cina a guidare la regolamentazione”.

Le norme anticiperanno l'entrata in vigore dell'Ai Act, il regolamento Ue ancora in fase di negoziazione.