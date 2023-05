Internazionali 2023, come da tradizione al via sotto la pioggia

Era tutto pronto per la partenza alle 11, ma come da tradizione gli Internazionali del foro Italico hanno subito un sostanziale ritardo dovuto al meteo. Tutti i match spostati di circa un'ora. La pioggia nemico numero uno per giocatori in campo e per spettatori in tribuna, sul campo Centrale ci sarà lo svizzero Wawrinka, impegnato contro il russo Ivashka. A seguire Sara Errani, che fu finalista al Foro nel 2014 contro Serena Williams, impegnata con la russa Pavlyuchenkova. Ma prima di lei, sul campo 1, Matilde Paoletti cercherà fortuna contro la polacca Frech.

Gli italiani in gara saranno 7, Elisabetta Cocciaretto in campo alle prese con l'americana Lauren Davies sul campo Pietrangeli. A seguire Lucia Bronzetti contro la montenegrina Danka Kovinicsul sulla Grand Stand Arena, a seguire sullo stesso campo Flavio Cobolli che ieri ha vinto l'ultimo turno di qualificazioni e quindi incontrerà il francese Rinderknech. In contemporanea, sul campo 3, Camila Rosatello se la vedrà con l'americana Claire Liu.

In programma l'interessante derby ucraino tra Lesia Tsurenko ed Elina Svitolina, Dayana Yastremska-Anna Kalinskaya: ucraina la prima, russa la seconda scenderanno in campo in un match delicato, con code polemiche, dopo il caso Krutych-Shevchenko, con la mancata stretta di mano finale da parte del primo, e dopo le parole della bielorussa Aryna Sabalenka: "Continuano a odiarci, non è cambiato nulla".