Iran, attivisti denunciano l'imminente esecuzione di un altro giovane manifestante

In Iran non si fa in tempo a piangere per gli ultimi giovani giustiziati cinque giorni fa che ancora la magistratura emette altre condanne a morte in merito alle proteste per Masha Amini.

Gli appelli della folla e dei familiari davanti alla prigione di Isfhan non sono serviti a fermare le esecuzioni di Saleh Mirhashemi, Saeed Yaqoubi e Majid Kazemi impiccati all'alba venerdì scorso accusati di “corruzione sulla terra". Il bilancio dei manifestanti morti per impiccagione sale così a sette. Ora un altro rischia la stessa fine. Si tratta di Mohammed Ghobadlu, 23enne di professione parruchiere. La sua foto corredate da appelli scritti in farsi riempiono i social media che fanno da cassa di risonanza del disagio sociale di cui è intriso il Paese islamico. Arrestato a fine settembre, è accusato di aver investito e ucciso un poliziotto durante le proteste anti-governative esplose dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata a Teheran con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico.