In pubblico senza velo, Teheran mette sotto inchiesta due celebri attrici

Fa subito il giro del web la notizia, riportata dalla Bbc persian, secondo cui due celebri attrici iraniane Afsaneh Bayegan e Fatemeh Motamed-Arya, sono finite nel mirino della polizia iraniana per non aver indossato l'hijab, il velo islamico obbligatorio, durante un evento pubblico. Le due celebrità sono state messe formalmente sotto inchiesta perchè partecipando ad un evento in onore del noto attore teatrale iraniano Atila Pesyani, si sono mostrate senza velo. In un video che circola sui social, la prova del reato. Molto conosciute e amate dal pubblico iraniano: Afsaneh Bayegan, 61 anni, è protagonista della serie televisiva ‘Deev va Mahpishooni’ (la Bella e la Bestia), Fatemeh Motamed-Arya, 62 anni, tre volte miglior attrice al Fajr International Film Festival di Teheran. “Hanno violato l'obbligo di indossare l'hijab durante una cerimonia pubblica commettendo reato”, ha scritto la Polizia di Teheran in un comunicato con cui ha aperto "un procedimento penale".

Sia Bayegan che Motamed-Arya avevano da subito espresso il loro sostegno al movimento di protesta cominciato con le donne iraniane e allargatosi poi a buona parte del popolo. A ottobre scorso il video con lo sfogo disperato di Motamed Arya tra le lacrime divenne virale sui social. E non sono le uniche, quelle che restano nel paese sfidano il regime mostrandosi senza velo, mentre altri artisti hanno preferito fuggire dalla censura della Repubblica islamica.

E' dalla morte di Mahsa Amini la 22enne curda arrestata dalla polizia lo scorso settembre, per non aver indossato il velo in modo corretto, che le donne iraniane disattendono la legge islamica che le vuole con il capo coperto dal velo: camminano per strada con i capelli lunghi, sfidando il rigido precetto della Sharia richiesto dagli ayatollah al potere. Sui social media sono centinaia i post che mostrano foto di giovani senza l'hijab. Oltre sette mesi che, le iraniane scoprono il capo, bruciano i loro hijab e si tagliano i capelli in segno di protesta.

Non solo velo. La protesta ha preso i connotati di una rivolta antigovernativa tra le più minacciose per la Rivoluzione khomeinista al potere dal 1979. Era già dall'inizio della presidenza guidata da Ebrahim Raisi e il suo progetto “Castità e Hijab” che la Repubblica islamica ha inasprito i controlli sulle regole sociali e sull'obbligo di portare il velo in pubblico per le donne. Per questo con l'aiuto della cosìdetta Polizia della morale e del Corpo delle Guardie della Rivoluzione o Pasdaran, le autorità iraniane hanno dato mandato per una dura repressione sui manifestanti. Ad oggi sono quasi 600 le vittime e 19000 gli arresti. Quattro giovani sono stati vittima della pena di morte ancora in vigore nel grande Paese del Medio Oriente.