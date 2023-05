Israele bombarda Gaza, 12 morti e numerosi feriti

Stavolta senza preavviso né provocazione, aerei da guerra israeliani hanno bombardato nella notte la Striscia di Gaza. Obiettivo: il gruppo militante Jihad Islamica, legato all'Iran.

Il bilancio dei morti è pesante: almeno 12 persone uccise, inclusi tre dirigenti dell'organizzazione palestinese, ma anche almeno cinque civili, bambini inclusi - secondo le autorità locali. I feriti sono una ventina.

Il comando militare israeliano fa sapere che il bombardamento era mirato alle case dove vivevano i leader della Jihad islamica. Testimoni riferiscono che le esplosioni hanno distrutto il piano superiore di un edificio a Gaza e una casa a Rafah, nel sud della Striscia. Altri raid avrebbero colpito sospetti centri di addestramento dei miliziani.

Secondo l'esercito israeliano, che ha battezzato i raid “Operazione Scudo e Freccia”, gli obiettivi erano Khalil Bahtini, comandante della Jihad nel nord della Striscia, Tareq Izzeldeen, intermediario del gruppo con la Cisgiordania, e Jehad Ghanam, segretario del consiglio militare dell'organizzazione palestinese. Sarebbero loro i responsabili dei recenti lanci di razzi verso il territorio israeliano, dice Tel Aviv. La Jihad Islamica, gruppo meno consistente rispetto al movimento Hamas che governa la Striscia di Gaza, conferma l'uccisione dei suoi membri.

I bombardamenti di stanotte cadono in un periodo di forti tensioni, legate alla crescente violenza in Cisgordania occupata dove Israele conduce quasi ogni giorno raid e rastrellamenti per individuare e uccidere palestinesi sospettati di voler compiere attentati. Israele sostiene che tali operazioni in Cisgiordania sono mirate a prevenire futuri attacchi armati, secondo i palestinesi è l'ulteriore violento giro di vite in 56 anni di occupazione israeliana.

La settimana scorsa, dopo la morte di un palestinese in sciopero della fame in un carcere israeliano, diverse salve di razzi sono partite da Gaza verso il territorio israeliano, seguite quasi immediatamente da attacchi aerei israeliani sull'enclave palestinese. Fino a stanotte era in vigore una fragile tregua mediata da Egitto, Qatar e Nazioni Unite.

Solo nel 2023, almeno 105 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano solo in Cisgiordania e a Gerusalemme est. La metà delle vittime apparteneva a gruppi palestinesi armati, secondo un conto dell'agenzia Associated Press.