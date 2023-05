Ita, il giorno dopo l'accordo con Lufthansa. Il ceo Spohr: nomineremo l'amministratore delegato

"Il futuro amministratore delegato di Ita Airways sarà nominato da Lufthansa". Lo ha detto il ceo della compagnia tedesca Carsten Spohr, in una conference call, il giorno dopo l'accordo per l'ingresso nel capitale della compagnia italiana, aggiungendo che Lufthansa nominerà anche un consigliere in un board composto da cinque membri. Spohr ha anche aggiunto che il closing per l'acquisto del 41% di Ita Airways è atteso entro la fine dell'anno. "Siamo fiduciosi - ha aggiunto il ceo - che possiamo trasformare Ita in una compagnia redditizia entro il 2025". Spohr ha sottolineato anche che Ita "è stata completamente ristrutturata e configurata per essere una compagnia aerea competitiva dal punto di vista dei costi e non ha nessuna relazione e problematiche legate alla vecchia Alitalia".

Nei piani di Lufthansa, ha spiegato Spohr, c'è l'obiettivo di "sviluppare Roma Fiumicino, renderlo un hub redditizio e poi consolidare Linate grazie alla forte posizione di Ita". Inoltre, "ci sarà un focus sul lungo raggio: Nord e Sud America, Africa e alcuni mercati asiatici".

In più i 325 milioni di euro che Lufthansa pagherà per rilevare il 41% di Ita Airways "non andranno", ha sottolineato, al Mef ma saranno destinati al rilancio della compagnia.

Infine il ceo di Lufthansa ha sottolineato: "Non possiamo essere costretti a rilevare tutta la compagnia fino a quando tutti gli obiettivi non sono stati raggiunti".

Nella flotta di Ita Airways entra il primo aereo Airbus A330neo dedicato a Gelindo Bordin. Si è infatti svolta la cerimonia di consegna del primo Airbus A330-900 di ITta Airways, presso il Delivery Center di Airbus a Tolosa. "Oggi la partnership strategica con Airbus compie un passo importante. Sono felice di essere personalmente qui nella prestigiosa sede di Tolosa in occasione della consegna del primo Airbus A330neo completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina Ita Airways - ha dichiarato Francesco Presicce, chief technology officer Ita Airways -. Con Airbus, che abbiamo scelto come fornitore unico per la nostra flotta, abbiamo impostato fin da subito una speciale sinergia che abbraccia diversi ambiti di collaborazione e sviluppo del business. Sempre con l'obiettivo di concretizzare una mobilità aerea più moderna, più confortevole e più ecologica, dotata di tecnologie all'avanguardia".

Il nuovo Airbus di Ita Airways è dedicato a Gelindo Bordin al maratoneta italiano e campione olimpico, e segue la strategia della compagnia di dedicare i suoi velivoli con livrea Blue Savoia alle glorie dello sport italiano.

"L'ingresso di Lufthansa, che ha un pacchetto di controllo, ma non la maggioranza assoluta, significa esportare le buone pratiche dell'efficienza tedesca con il marchio della buona qualità italiana", ha affermato il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, sull'accordo firmato al Mef per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways.

"E' un passaggio positivo - commenta Cirielli a margine dell'iniziativa 'Insieme per gli Sdg' - purtroppo l'Italia in tutti i suoi governi non ha saputo gestire questa grande azienda pubblica, che ha un marchio di forte qualità, con storia, tradizione e immagine. Purtroppo le spese clientelari e i commissari hanno portato a una situazione insostenibile per i contribuenti, con la spesa di tanti miliardi senza ottenere nulla".