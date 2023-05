"Italia loves Romagna", la musica in aiuto delle zone alluvionate

La musica si mobilita per un grande evento. Si tratta del "primo evento di raccolta fondi che il mondo della musica, con il supporto del ministero della Cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate, si chiamerà 'Italia loves Romagna' e si terrà sabato 24 giugno nell'arena spettacoli già allestita del Campovolo a Reggio Emilia". Lo ha annunciato il sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi, aggiungendo: "La Romagna è una terra meravigliosa che da sempre evoca sole, gioia e benessere, un luogo dell'anima per gli italiani, oggi duramente colpito". Gli "obiettivi, quindi, sono due: raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi".

A 11 anni da “Italia loves Emilia”, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna, la musica italiana torna ad unirsi sul palco per aiutare concretamente la Romagna e i suoi abitanti.