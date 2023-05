Jamie Foxx sta meglio ed è stato dimesso dall'ospedale

Sui social si parlava ancora fino a ieri della misteriosa degenza di Jamie Foxx, da settimane ricoverato in una clinica nel più stretto riserbo della famiglia per delle non meglio identificate "complicazioni mediche”.

Oggi, le prime notizie sulla sua ripresa: secondo quanto comunicato dalla figlia, l'attore è stato infatti dimesso dall'ospedale georgiano dove la star, impegnata in quei giorni sul set di un film per Netflix, era stata portata d'urgenza.

In un mese non erano più stati rilasciati dettagli sui disturbi dell'attore, tanto che alcuni avevano ipotizzato che le condizioni fossero peggiorate.