Nuovi razzi da Gaza, Israele colpisce Jihad nella Striscia

Continua il lancio di razzi della Jihad islamica da Gaza verso Israele così come gli attacchi dell'aviazione sulla Striscia, mentre stagnano i colloqui, mediati dall'Egitto, per un possibile cessate il fuoco.

Le comunità israeliane attorno alla Striscia - dove questa mattina sono risuonate varie volte le sirene di allarme antimissili - restano sotto attacco.



Il portavoce militare ha detto che, dall'inizio delle ostilità, sono stati oltre 1000 i razzi lanciati dall'enclave palestinese, di cui oltre 800 arrivati in territorio israeliano e, in larga parte intercettati dal sistema Iron Dome.



Gli attacchi sulla Striscia a postazioni della Jihad sono stati - da inizio conflitto - 325: in nottata l'esercito ha fatto sapere di aver colpito centri di comando operativi della fazione.



All'alba caccia israeliani hanno colpito "due centri di comando della Jihad islamica" e anche un certo numero di lanciarazzi e posizioni di lancio di mortai. Lo ha fatto sapere lo stesso esercito, secondo il quale uno dei centri veniva utilizzato dal fratello del comandante supremo della Jihad Islamica, Baha Abu al-Ata, assassinato da Israele nel 2019.



Secondo Israele, Muhammad Abu al-Ata è un membro di spicco della Jihad, che nei momenti di emergenza "di solito abbandona il suo quartier generale e si piazza nell'ospedale Shifa" a Gaza City, "nascondendosi tra la popolazione civile".



Contemporaneamente sono risuonate le sirene vicino al confine con la Striscia di Gaza, ma non sono stati confermati lanci di razzi.



Un funzionario anonimo del Movimento per il Jihad Islamico in Palestina ha avvertito Israele di ulteriori attacchi in arrivo, senza fornire ulteriori dettagli. "La campagna continua, i nostri prossimi attacchi sono in arrivo", ha detto il funzionario alla rete libanese Al-Mayadeen, secondo il sito di notizie Ynet.



"L'Egitto sta compiendo sforzi a lungo termine e lo apprezziamo. Stiamo parlando con loro con uno spirito positivo", ha poi aggiunto il rappresentante della Jihad islamica riferendosi ai negoziati per un potenziale cessate il fuoco, mediati dal Cairo.