Josè Mourinho: "A Budapest vogliamo giocare, peccato non sia domani"

Dopo aver guidato la Roma un anno fa alla conquista della Conference, Josè Mourinho sogna il bis: appuntamento a Budapest il 31 maggio contro il Siviglia, in palio c'è l'Europa League. Sul Siviglia il tecnico dei giallorossi: "E' una squadra che vince sempre l'Europa League, che viene dalla Champions, forte, non dobbiamo nasconderlo, ma abbiamo le nostre qualità, anche i nostri problemi che cerchiamo sempre di nascondere. Andiamo là e dopo vediamo, Budapest è bella, lo stadio di Budapest è bello ma non andremo lì in vacanza".

Mou fa anche il punto sull'infermeria: "Pellegrini è recuperabile ma a Firenze non lo rischieremo, Spinazzola è in dubbio ma spero di recuperarlo per la finale. Dybala? Da Paulo non mi aspetto niente, se potesse andare in panchina e aiutare come contro il Feyenoord sarebbe già positivo". Poi, confrontando questa Roma alle altre squadre allenate in passato, chiosa: "Non è la rosa più forte con cui ho lavorato ma a livello umano è fra le top della mia carriera".