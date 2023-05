Juventus, anticipata a domani l’udienza sulla manovra stipendi

Il processo sportivo sulla manovra stipendi a carico della Juventus è stato anticipato a domani alle ore 10.30. Inizialmente si sarebbe dovuto svolgere il 15 giugno innanzi al tribunale federale nazionale della Figc.

Il club prova così a chiudere la partita giocata fuori dal campo in questa stagione, in merito al deferimento dello scorso 19 maggio per la doppia manovra stipendi (stagioni 2019-20 e 2020-21), il filone agenti e i rapporti di partnership con altri club.

Questa mossa della società bianconera lascerebbe intendere la volontà di patteggiare con la Procura federale. Infatti, le parti in causa (la procura federale coordinata da Giuseppe Chinè) e la difesa del club bianconero, avrebbero trovato un accordo per arrivare a una definizione della pena.