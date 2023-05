Juventus in netto rialzo dopo il patteggiamento

Izl titolo della Juventus chiude la seduta in rialo del 4,4%, dopo aver toccato il +7% nel corso della seduta. Oggi il tribunale federale nazionale della Figc ha accettato la proposta di patteggiamento del club sulla cosiddetta manovra stipendi. L'ammenda è di 718mila euro e c'è stata la rinuncia a tutti i ricorsi, compreso quindi quello sul caso plusvalenze che è costata la squalifica di 10 punti in Serie A.

Questo in una giornata abbastanza tranquilla per Piazza Affari, -0,1% per l'indice Ftse Mib, che era di poco positiva fino alle 16.

Wall Street invece a due facce dopo la festività di ieri e soprattutto dopo l'accordo sul tetto al debito tra democratici e repubblicani, anche se ancora manca il voto al Congresso. Negativo (-0,40%) l'indice Dow Jones, mentre sale dello 0,68% il Nasdaq dei titoli tecnologici. A trainarlo ancora Nvidia, +5,32% produttrice di microchip che ha presentato a Taipei diversi prodotti e servizi destinati all'intelligenza artificiale. Questo mese +43% per una società che ha superato i mille miliardi di capitalizzazione.

In evidenza anche Tesla, +2,43%. Il suo numero uno Elon Musk ha incontrato martedì il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Secondo la dichiarazione del ministero degli Esteri cinese, Musk ha detto che Tesla si oppone al “disaccoppiamento” tra Stati Uniti e Cina ed è disposta a continuare a espandere la propria attività in Cina. Tesla non ha finora confermato queste dichiarazioni.