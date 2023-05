Kiev: "Otto brigate per la controffensiva", Usa: "Ad Est 20mila morti russi in 5 mesi". Mosca nega

La Russia avrebbe ormai "fallito" l'offensiva in corso dall'inverno nell'Ucraina orientale, che aveva come obiettivo fra l'altro la conquista di Bakhmut. Se ne dicono sicuri però solo gli Usa, mentre si attende la controffensiva ucraina di primavera, forse decisiva per le sorti del conflitto, in un senso o nell'altro. Kiev fa sapere di aver già costituito 8 nuove brigate d'assalto che vi prenderanno parte, per un totale di 40.000 soldati che hanno tuttavia ancora bisogno di addestramento.

Le “8 brigate per la controffensiva”

“Abbiamo in programma di formare altre brigate aggiuntive”, ha annunciato il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. "Il successo dell'operazione in una direzione o nell'altra dipenderà da ogni brigata, ogni unità, ogni militare e poliziotto", ha quindi spiegato senza specificare il numero totale di formazioni, dal momento che si tratta di informazioni sensibili per la sicurezza.

Usa, "20mila uomini persi dalla Russia in soli 5 mesi"

Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale americano, John Kirby, ha affermato che negli ultimi cinque mesi i russi hanno perso 20.000 uomini che sono stati uccisi e altri 80.000 gravemente feriti. "Cifre buttate a casaccio", ha risposto il Cremlino, mentre il ministro della Difesa di Mosca, Serghei Shoigu, ha assicurato a sua volta che solo nell'ultimo mese sono stati eliminati oltre 15.000 ucraini.

Onu dubbiosa su numeri su perdite militari

In realtà le perdite, da una parte e dall'altra, sono segreti militari, e quindi l'Onu avverte che non ci si può fidare delle cifre fornite dai belligeranti. Così come vanno valutate con prudenza le dichiarazioni di entrambi i fronti sulla carenza di armi e munizioni che affligge le proprie forze, che potrebbero essere uno stratagemma per ingannare il nemico.

Continuano raid ucraini in territorio russo

Intanto in quello che appare come un nuovo sabotaggio è deragliato un treno merci nella regione di Bryansk, senza provocare vittime. Secondo il governatore locale Alexander Bogomaz, il convoglio è uscito dai binari per l'esplosione di un ordigno lungo la tratta, per il secondo giorno consecutivo.

Questa mattina invece, esplosione in un impianto petrolifero russo, a pochi chilometri dal ponte sulla Crimea, l'incendio probabilmente - secondo alcune fonti - provocato da un attacco di droni.

Sul campo: le "proteste" di Prigozhin

Secondo Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata russa Wagner, in prima fila nella guerra del Donbass: "I burocrati dell'apparato militare", ha denunciato ancora, "hanno commesso il crimine più grave che si potesse commettere, e senza armi, munizioni e altre cose necessarie, hanno costretto il popolo russo a morire".



Kiev, dateci armi per controffensiva

Mentre Kiev continua a lamentare che l'Occidente non fornisce tutti i sistemi d'arma necessari per la controffensiva. Ma il ministro della Difesa, Oleksiy Reznikov, ha affermato che il successo dell'operazione contribuirà notevolmente a continuare il sostegno militare da parte dei partner.

Intanto si fanno i conti dei morti nei bombardamenti delle ultime 24 ore: l'amministrazione della parte della provincia di Zaporizhzhia occupata dai russi ha annunciato che cinque civili sono morti e 15 sono rimasti feriti in un bombardamento ieri sulla cittadina di Tokmak.

Telegram Bombardamenti a Sumy Telegram