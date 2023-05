Corea del Nord, Kim Jong-un ispeziona il primo satellite spia di ricognizione militare

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ispezionato in compagnia della figlia il primo satellite spia di ricognizione militare del suo Paese e ha dato il via libera al suo "futuro piano d'azione". Entrambi in camice bianco da laboratorio, i due appaiono circondati dai ricercatori nelle immagini che sono state diffuse dall'agenzia di stampa ufficiale del paese Kcna.