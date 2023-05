La 19enne che denunciò i parenti, perchè costretta a nozze forzate, sposa il ragazzo che ama

Dal rischio di un matrimonio forzato, proprio come Saman Abbas, al sogno d'amore con il ragazzo che ha scelto lei. Ieri si è sposata la ragazza indiana di 19 anni che aveva denunciato i familiari, accusandoli di maltrattamenti e costrizione alle nozze combinate con un parente.

Grazie all'intervento della sua avvocata e della preside della sua scuola, che all'inizio l'aveva anche ospitata in casa propria, nelle scorse settimane era stata collocata in protezione.

La giovane, residente con la famiglia nel Modenese, era stata promessa in sposa dai parenti a un uomo in India e il padre, come lei aveva denunciato, l'avrebbe picchiata, proprio perché si era innamorata di un altro, mentre la madre, la zia e la nonna l'avrebbero tenuta senza mangiare, per punirla della sua ribellione. Per i quattro familiari era stato disposto, in seguito, il divieto di avvicinamento a lei e al fidanzato.

Agli investigatori, la ragazza aveva raccontato le minacce subite, con il padre che in un caso le strinse una mano intorno al collo dicendole "ora ti uccido". Mentre in un'altra occasione la 19enne avrebbe trovato tutta la famiglia riunita a casa della zia e da un'altra stanza avrebbe sentito il padre pronunciare la frase "dobbiamo uccidere anche il suo ragazzo" e che avrebbero pagato qualcuno per farlo.

"Abbiamo salvato un'altra Saman", aveva detto la sua avvocata, Barbara Iannuccelli. Che oggi parla così delle nozze: "Mi sento parte di questo sogno. L'amore non ha colore o nazionalità. Si nutre dei suoi stessi ostacoli e si fa più forte. Saman aveva un elastico colorato tra i capelli acconciati a mezza coda. La mia ragazza indiana ne ha una quantità esagerata sulle braccia. Perché l'amore è colore, luce e profumi. Tutto quello che Saman non ha avuto lo abbiamo preteso oggi. Grazie davvero a chi come me ha lavorato tanto per questo".