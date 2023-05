La Cina condanna all'ergastolo un cittadino americano di 78 anni per spionaggio

Un cittadino statunitense di quasi 80 anni è stato condannato all’ergastolo in Cina.

John Shing-Wan Leung, noto anche come Liang Chengyun, in possesso di passaporto americano e residente stabilmente a Hong Kong, è stato giudicato “colpevole di spionaggio” e “privato a vita dei diritti politici”.

All’uomo sono stati confiscati anche i suoi beni personali, del valore di 500mila yuan (circa 66mila euro).

Il settantottenne era stato arrestato il 15 aprile 2021 dall’agenzia di controspionaggio nella città sudorientale di Suzhou. Nessuna informazione è trapelata in merito a come siano state svolte le indagini dato che il processo è stato celebrato a porte chiuse.

La notizia è stata resa nota grazie a un comunicato diramato dalla Corte intermedia del popolo di Suzhou, città della provincia orientale del Jiangsu. Il testo non menziona la natura precisa dei fatti di cui è stato accusato John Shing-wan Leung la cui professione, peraltro, rimane ancora sconosciuta.

Secondo gli analisti politici la condanna segue l'approccio sempre più assertivo da parte della Cina in merito alla politica estera e arriva pochi giorni prima del viaggio di Joe Biden previsto in Giappone e Papua Nuova Guinea. La visita del presidente degli Stati Uniti testimonia la crescente importanza strategica della Papua Nuova Guinea in una regione in cui la Cina sta diventando sempre più presente ed influente nel commercio e nell'economia.