La Corea del Nord avvisa il Giappone: pronti a lanciare un satellite militare

La Corea del Nord ha comunicato al Giappone che nei prossimi giorni intende lanciare un “satellite”. Il lancio dovrebbe avvenire tra il 31 maggio e l'11 giugno e potrebbe interessare le acque del Mar Giallo, del Mar Cinese Orientale e a est dell'isola di Luzon nelle Filippine.

La guardia costiera giapponese ha emesso un avviso di sicurezza per le navi nell'area in quelle date a causa dei possibili rischi derivanti dalla caduta di detriti.

Potrebbe trattarsi del tentativo di mettere in orbita il primo satellite da ricognizione militare. Tuttavia, per lanciare un satellite nello spazio, la Corea del Nord dovrebbe utilizzare la tecnologia missilistica a lungo raggio vietata dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

I suoi precedenti lanci di satelliti per l'osservazione della Terra sono stati visti come test missilistici camuffati. Già nel febbraio 2016, Pyongyang aveva testato un missile balistico sotto il pretesto di mettere in orbita un satellite artificiale.

La guardia costiera giapponese è stata probabilmente informata poiché è responsabile del coordinamento e della distribuzione di informazioni sulla sicurezza marittima nell'Asia orientale. Pyongyang non notifica in anticipo ai paesi vicini i suoi lanci di missili, ma in passato ha emesso avvisi prima dei lanci di satelliti.