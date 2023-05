La Corte Ue boccia gli aiuti di Stato alle compagnie aeree italiane per il Covid

Il Tribunale europeo ha annullato la decisione della Commissione Ue che ha approvato aiuti erogati dall'Italia nel 2020 per 130 milioni di euro a compagnie aeree italiane, legati alla pandemia del Covid.

Secondo la Corte, che si è pronunciata su un ricorso di Ryanair, l'esecutivo europeo non ha motivato la conclusione con cui ha ritenuto la misura non contraria alle regole sugli aiuti di Stato.

Nell'ottobre 2020, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto consistente in sovvenzioni erogate a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana mediante un fondo di compensazione di 130 milioni di euro. Tale misura mirava a ovviare ai danni subiti dalle compagnie aeree ammissibili a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate nell'ambito della pandemia di Covid-19. Per poter beneficiare della misura le compagnie aeree dovevano applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale.

Senza avviare il procedimento d'indagine formale, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei riguardi della misura in questione, con la motivazione che la stessa era compatibile con il mercato interno. Investito di un ricorso di annullamento proposto dalla compagnia aerea Ryanair, il Tribunale annulla tale decisione per violazione dell'obbligo di motivazione. Secondo una giurisprudenza ricorrente, una decisione di non avviare il procedimento d'indagine formale in relazione a un aiuto notificato deve contenere le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell'aiuto considerato con il mercato interno. Anche se una motivazione breve è sufficiente su tale punto, essa deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di non essere in presenza di simili difficoltà. Il Tribunale ritiene che ciò non si verifichi in questo caso.