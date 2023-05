La giornata del principe Harry all'incoronazione di suo padre Carlo

Nel finale fiabesco e sfarzoso in cui Carlo III dopo l'incoronazione sale su una carrozza dorata trainata da cavalli con la sua regina dirigendosi verso il suo palazzo, a seguirlo da vicino c'è il principe William, suo figlio maggiore ed erede, insieme alla sua famiglia, incluso il principe George di 9 anni, secondo in linea di successione al trono.



Il figlio più giovane del re è ormai fuori dai radar. Nel giorno più importante di suo padre, il principe Harry arriva da solo all'Abbazia di Westminster e se ne va da solo. Il duca di Sussex è due file dietro a suo fratello. Il suo isolamento è probabilmente il risultato del fatto che ha abbandonato i suoi doveri reali e, quindi, non rientra più tra i membri anziani della famiglia, oltre ad essersi allontanato da suo padre e suo fratello, rivelando segreti di palazzo nel suo esplosivo libro di memorie e best-seller, "Spare".

Ap Photo Incoronazione Re Carlo III, il Principe Harry all’Abbazia di Westminster

I fratelli non sono stati visti parlare o salutarsi durante la cerimonia. Dopo mesi di speculazioni sulla sua partecipazione, circa tre settimane fa è stato annunciato che Harry sarebbe venuto da solo, lasciando sua moglie, Meghan, e i loro due figli piccoli. nella loro casa nel sud della California. Harry e Meghan hanno lasciato la vita reale e si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020 dopo essersi lamentati dell'intenso controllo e degli atteggiamenti razzisti della stampa britannica. In una serie Netflix hanno lanciato altre critiche alla famiglia reale, parlando di pregiudizi razziali.

GettyImages Il Principe Harry durante l'incoronazione di Re Carlo III

A gennaio, Harry ha pubblicato il suo libro bomba lavando in pubblico i panni sporchi della famiglia, insieme a dettagli intimi sulla perdita della sua verginità dietro un pub a 17 anni, l'assunzione di droghe e l'uccisione di nemici in Afghanistan. Il libro è particolarmente poco lusinghiero nei confronti della sua matrigna, Camilla, accusata di aver fatto naufragare il matrimonio di suo padre con sua madre, la principessa Diana. Ha accusato Camilla di aver fatto trapelare conversazioni private ai media per riabilitare la propria immagine dopo il matrimonio con Carlo.



Buckingham Palace aveva annunciato prima dell'incoronazione che Harry e il fratello del re, il principe Andrea, non avrebbero avuto alcun ruolo nel servizio. Andrea, il duca di York, ha rinunciato ai doveri reali dopo le rivelazioni sulla sua amicizia con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Successivamente è stato privato dei suoi titoli militari onorari e ha risolto una causa con una donna che aveva affermato di essere stata costretta a fare sesso con lui quando era un'adolescente.

William ha svolto un ruolo di primo piano, inginocchiandosi ai piedi di suo padre, promettendo la sua lealtà e poi baciandolo sulla guancia. George ha servito come paggio. Harry è entrato nella chiesa con un abito nero a tre pezzi Dior. All'arrivo ha annuito, ha fatto un cenno con la mano e ha detto qualche parola a diversi ospiti già seduti. Era vicino a sua cugina, la principessa Eugenia e a suo marito, Jack Brooksbank, che seguiva suo padre, Andrew. Sedevano tutti nella stessa fila.



Durante lo spettacolo di due ore, i media e gli osservatori reali si sono concentrati su Harry. Sembrava pronunciare anche lui le parole "God save the king" durante la cerimonia. Alcuni tabloid britannici hanno persino consultato professionisti della lettura del labiale per interpretare ciò che Harry stava dicendo. Il Daily Mirror ha rivelato che quando è entrato in chiesa ha detto "ciao", "buongiorno" e "piacere di vederti".

AP Incoronazione di re Carlo III