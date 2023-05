La Honda ha confermato che Marquez correrà nel GP di Francia, parere positivo dei medici

La tanto attesa decisione in ottica rientro in Moto GP di Marc Marquez è arrivata. Per il Gran Premio numero 1000 nella storia della Honda torna in pista Marc Marquez, dopo la frattura al primo metacarpo della mano destra rimediata in Portogallo, il "Cabroncito" (Repsol Honda Team) tornerà in sella alla RC213V in Francia a Le Mans. L'annuncio del Team Honda Repsol attraverso una nota.

Tutto risolto per le tre diverse équipe mediche coinvolte per valutare la guarigione dell’osso della mano destra. Tra l'altro il pilota spagnolo non dovrà scontare nessuna penalità, in quanto la corte d'appello della moto Gp, ha ritenuto che il doppio Long Lap Penalty inflitto a Marquez dal Fim MotoGP Panel durante la gara del 26 marzo a Portimao in Portogallo, sia stato scontato con la mancata partecipazione dello spagnolo in Argentina.

Marc Marquez ha commentato il suo rientro nel prossimo GP con entusiasmo: "Sono veramente felice di tornare in pista con la mia Honda in occasione del Gp di Francia del prossimo fine settimana a Le Mans. Voglio ringraziare i medici che mi hanno curato al meglio nelle ultime settimane dopo l'infortunio alla mano di Portimao. Sarei voluto rientrare prima ma con un'infortunio come il mio la cosa migliore è lasciarlo guarire al 100%. Ora sono concentrato al massimo per la gara perché ho recuperato nel migliore dei modi. Vediamo cosa ci riserverà il Gp, il mio obiettivo è lavorare per tirare fuori il massimo del nostro potenziale"