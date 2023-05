La lezione di Andrea Bocelli agli studenti: “Abbiate fede in voi stessi e nel futuro”

“Coltivare i nostri talenti è fondamentale e per farlo ci vengono incontro tre parole: fede, speranza e carità”. E' questo il messaggio di Andrea Bocelli ai giovani presenti nel Teatro Goldoni di Firenze in occasione dell'edizione pilota di "ABF WannaBe", evento della Andrea Bocelli Foundation sulle competenze trasversali a cui hanno partecipato più di 250 ragazzi provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado del territorio fiorentino. Sul palco, insieme al fondatore Andrea Bocelli, Ubaldo Pantani, Federico Stefanelli, Giovanni Caccamo e Andrea Paris.

Davanti ad una platea di giovanissimi il tenore si è raccontato, portando la sua esperienza, e ha ragionato sul talento, confessato le sue paure di giovane artista e i principi che invece oggi lo guidano. "La fede va intesa soprattutto come fede in noi stessi e nel futuro, non lasciandosi sopraffare dalle esperienze negative ma alimentandola in modo da far nascere in noi la speranza di poter fare sempre di più, e la gioia - ha affermato il tenore -. Senza speranza non si va da nessuna parte. La carità significa ascoltare il prossimo andandogli incontro, cercando di capirlo, consapevoli che molto spesso i suoi problemi sono anche i nostri. Questo, sono fiducioso possa renderci migliori". E infine “Coltivate fede, speranza e carità”, ha scandito il tenore dal palco, “siate caritatevoli verso il prossimo”.

"Empowering People and Communities", questa la mission che la ABF persegue da oltre 12 anni, con focus particolare sul tema dell'educazione, programmi per il superamento delle barriere e lo sviluppo del potenziale di ognuno. ABF ha fatto suo il goal 4 dell'Agenda Onu 2030, quello del Diritto all'istruzione, impegnandosi con programmi educativi mirati a garantire l'accesso ad un'istruzione equa e di qualità a persone di tutte le fasce di età e soprattutto a coloro che versano in stati di emarginazione e svantaggio economico, sociale e culturale.