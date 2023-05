Uccisa dal padre: minacce social alla madre di Gessica. Il legale: "Le danno la colpa dell'accaduto"

Non c'è pace per per Tefta Malaj. Dopo il dolore per la feroce aggressione subita da parte di suo marito Taulant nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorso a Torremaggiore, in cui è rimasta uccisa la figlia 17enne Gessica che voleva difenderla, arrivano anche le minacce via social da parte dei tanti ‘haters’ che la ritengono responsabile.

“Si sente minacciata da chi sui social l'accusa di essere stata lei la causa di quanto accaduto”, sostiene il legale della donna, l'avvocato Michele Sodrio, che ha anche rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere un suo intervento sulla richiesta di cittadinanza italiana.

"Stiamo facendo tutto il possibile - ha spiegato il legale - per trovare a Tefta una nuova abitazione lontana da Torremaggiore, dove lei non vuole assolutamente tornare a vivere. Si sente perseguitata da tutti quegli haters che la stanno attaccando pesantemente sui social, come se la colpa fosse sua per quello che ha commesso Taulant".

La donna e' stata dimessa oggi dal policlinico Riuniti di Foggia dove era ricoverata per le ferite causate dai fendenti inferti dal marito.