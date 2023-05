Maternità surrogata reato universale: via libera della Commissione Giustizia

La Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge che dichiara la gestazione per altri reato universale, cioè perseguibile anche se commesso all'estero.

In particolare è stato approvato un emendamento della maggioranza che prevede la punibilità dei soli cittadini italiani. Contari i voti dell'opposizione. Il via libera formale, con il mandato al relatore dopo il parere delle altre commissioni, sarà dato la prossima settimana.

Soddisfatta la relatrice Carolina Varchi (Fdi): "Abbiamo concluso l'esame degli emendamenti con una piccola riformulazione al testo base. Il divieto di questa pratica che già c'è ha permesso che in Italia non si diffondesse, con questa legge estendiamo il reato alle condotte all'estero convinti che questo ulteriore divieto disincentiverà il ricorso a pratica della gestazione per altri e anche il turismo procreativo". Varchi ha anche ringraziato il presidente della commissione Ciro Maschio: "Su un tema così delicato la sapiente organizzazione del presidente ha evitato il contingentamento dei tempi che avrebbe inasprito il dibattito".

Nella seduta di ieri pomeriggio le opposizioni, in particolare il Pd, avevano lamentato la fretta della maggioranza sull'esame del provvedimento su cui, pur essendo contrari, non avevano attuato nessun ostruzionismo.