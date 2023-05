La NATO conduce le prime manovre congiunte con la Finlandia nell'Artico, a ridosso del confine russo

Circa 1.000 truppe statunitensi, britanniche e norvegesi, oltre alla Svezia, si uniscono a 6.500 soldati e ufficiali finlandesi per le manovre congiunte con il nome in codice "Foresta settentrionale". È la più grande esercitazione di forze terrestri della Finlandia sopra il circolo polare artico e si svolgono dal 27 maggio al 2 giugno. Nelle manovre sono coinvolte circa 1.000 unità di equipaggiamento militare per vari scopi.

Le esercitazioni congiunte di artiglieria alleata si stanno svolgendo nel nord della Finlandia, a due ore di auto dal confine russo. Il maggiore generale Gregory Anderson della 10a divisione di fanteria degli Stati Uniti, che supervisiona l'esercitazione, ha detto che il suo Paese è pronto a difendere la Finlandia.

"Siamo qui, ci stiamo allenando con il nostro nuovo alleato per assicurarci di essere pronti a difendere la Finlandia se qualcosa va storto", ha detto il generale Usa.

Il personale militare statunitense è arrivato in Finlandia con diversi lanciarazzi multipli trasportati via mare dalla Germania. Le truppe finlandesi conducono esercitazioni di fuoco dai carri armati Leopard-2A6. Le unità svedesi e norvegesi stanno sparando dai veicoli da combattimento della fanteria CV90, gli inglesi hanno schierato i loro carri armati Warrior nell'area di esercitazione.

La Finlandia è entrata ufficialmente a far parte della NATO il 4 aprile scorso. Anche la Svezia spera di aderire alla NATO: si prevede che questo tema sarà uno dei punti all'ordine del giorno del vertice NATO di luglio a Vilnius.

Intanto la Russia chiude la rappresentanza consolare della Finlandia a Petrozavodsk.

La Russia ha ritirato il suo consenso alle attività delle filiali di Petrozavodsk e Murmansk del Consolato Generale di Finlandia a San Pietroburgo dal 1° luglio e chiuderà anche il proprio l'ufficio consolare nella città finlandese di Lappeenranta.

L'ambasciatore finlandese a Mosca Antti Helanterä ha ricevuto una nota sulla riduzione della presenza consolare reciproca, ha comunicato il ministero degli Esteri russo.

Mosca incolpa di questa decisione Helsinki, accusando la Finlandia di aver intrapreso un "corso conflittuale" nei confronti della Russia, bloccando il traffico aereo e negato l'ingresso ai turisti russi.