Arriva la risposta del governo alle violenze negli ospedali: postazioni fisse di Polizia

Il ministro dell'Interno Piantedosi aveva annunciato una mappatura delle strutture sanitare con maggior incidenza di episodi di violenza. Sono almeno 5mila negli ultimi 3 anni gli episodi di minacce, lesioni, aggressioni negli ospedali , in particolare questo avviene nei Pronto Soccorso.

Ecco allora un emendamento nel decreto legge bollette approvato in commissione alla Camera, che contiene la previsione di postazioni fisse di Polizia presso le strutture sanitarie: "Presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate con un servizio di emergenza-urgenza", in considerazione del "bacino di utenza e del livello di rischio della struttura", possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato per la "tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", prevenzione e repressione dei reati, e per "assicurare l'incolumità" dei sanitari.

Secondo il ministro della Salute Schillaci, interpellato a gennaio quando Piantedosi aveva annunciato l'intenzione di rafforzare la sicurezza, quel che resta fondamentale è “decongestionare” i pronto soccorso. “Forse è la misura più importante. È fondamentale - aveva precisato Schillaci - che i malati arrivino al pronto soccorso soltanto quando ne hanno veramente bisogno. La strada è una sola: la medicina territoriale. Fino a oggi è stata l’anello debole del nostro sistema sanitario, ma ora è indispensabile rafforzarla, potenziarla, riqualificarla. Devono esserci altri luoghi in cui chi sta male riceve le prime cure»”