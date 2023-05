La tempesta "Minerva" si abbatte sull'Italia: ancora temporali e venti forti. Molte le scuole chiuse

La mappa dell'allerta della Protezione civile per oggi comprende anche quella di colore arancione sulle zone costiere della Campania , e di colore giallo per la Toscana , nell' Alto Mugello e in Alta Valtiberina .

In particolare l ' allerta rossa è stata diramata per criticità idrauliche e idrogeologiche su montagna e collina emiliana centrale; pianura modenese; pianura, collina e montagna bolognese; pianura, collina, montagna e Costa romagnola. Allerta arancione invece per montagna e collina piacentina e parmense; pianura reggiana; pianura e Costa ferrarese. Secondo i tecnici, siamo di fronte a una situazione nella quale si sommano appunto due rischi: quello idraulico e quello idrogeologico.

Occhi puntati sugli argini di fiumi e corsi d'acqua, specie nei territori appena andati sott'acqua in Emilia Romagna dove - dopo una conta dei danni per un miliardo di euro - ritorna il bollino rosso, specie a Ravenna dove oggi saranno chiuse le scuole. La stessa cosa avverrà anche a Bologna e nella sua area metropolitana , in questo maggio anomalo, freddo e piovoso.

Scuole chiuse anche a Imola per due giorni. Qui, la nuova allerta meteo preoccupa anche per la ridotta capacità del terreno di assorbire ulteriore acqua e la velocità con la quale si potrebbero alzare i livelli dei fiumi. Da questa mattina sarà allestito un centro di accoglienza H24 a disposizione di tutta la città, nella palestra di via Kolbe, per i cittadini che dovessero eventualmente essere evacuati e non avessero possibilità di essere ospitati da parenti e amici. Per il pernottamento e l'accoglienza, nella palestra ci sono oltre un centinaio di brandine, coperte e saranno messi a disposizione generi alimentari.

In vista della nuova perturbazione, la colonna mobile della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è arrivata in Emilia-Romagna per dare una mano: monitorerà il territorio e sarà impiegata per la messa in sicurezza.

Circolazione intanto ancora difficile in diverse zone della regione dopo gli allagamenti dei giorni scorsi. Ancora forti disagi si registrano sulla Sp7 che molto probabilmente rimarrà chiusa per tutta la settimana all'altezza di Montelusino di Baiso, poco dopo il ponte sul rio Spigone, a seguito di una frana di monte. Lo fa sapere la Provincia di Reggio Emilia.