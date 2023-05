Presidenziali in Turchia: urne chiuse, è iniziato lo spoglio: emerge un paese al bivio

E’ iniziato lo spoglio per le presidenziali turche. L’attesa è grande, e non solo nel paese della mezza luna ma anche a livello internazionale vista la sua posizione di cerniera tra Asia ed Europa. Paese di passaggio per i flussi migratori (secondo i dati ufficiali, la Turchia ospita 3.447.837 rifugiati siriani a marzo 2023) che sono diventati uno strumento di contrattazione tra Ankara e l'Unione europea.

Indipendentemente dal risultato elettorale, la migrazione rimarrà probabilmente una questione spinosa per gli anni a venire. Nella sua campagna elettorale, il blocco dell'opposizione ha delineato una soluzione in quattro fasi alla crisi dei migranti in Turchia. In primo luogo, vuole cercare di fare pace con i vicini e "sedersi al tavolo" con il governo siriano.

La migrazione e il controllo delle frontiere rimarranno anche fondamentali per le relazioni Ue-Turchia. Nel 2016 è stato raggiunto l'accordo sui rifugiati Ue-Turchia, che mirava a fermare l'afflusso rimandando in Turchia i migranti sorpresi a entrare irregolarmente in Grecia. Per ogni siriano rimpatriato, un altro sarebbe stato collocato in Unione europea. In cambio, Bruxelles ha promesso di dare ad Ankara 6 miliardi di euro per aiutare ad accogliere i siriani, oltre alla liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi.

Ma la migrazione però non saranno il problema principale che, chiunque vinca, deve affrontare: l’inflazione e la crisi economica e la devastazione del terremoto sono le emergenze di un Paese dove i giovani soprattutto sono proiettati verso un mondo non più ancorato a stereotipi arcaici e conservatori. Un Paese che festeggia, nel 2023, i cento anni dalla nascita della Repubblica turca.

L'affluenza alle elezioni presidenziali in Turchia ha sfiorato il 90%, fermandosi all'88,29%. Lo riporta l'emittente televisiva turca Trt (l’azienda radiotelevisiva statale turca.) Di poco inferiore l'affluenza invece alle elezioni parlamentari, dove ha votato l'85,26% degli aventi diritto.

I dati iniziano ad essere pubblicati dopo che l'Ufficio elettorale supremo del Paese ha annunciato di aver revocato il divieto di pubblicazione dei risultati elettorali, che doveva restare in vigore fino alle 20:00 ora italiana.

"Vorrei lanciare un appello ai nostri eroi della democrazia: non lasciate per nessun motivo i seggi elettorali fino alla consegna dell'ultimo verbale di scrutinio firmato. La piena e corretta manifestazione della volontà della nazione dipende dalla vostra determinazione. Vedrete, ne varrà la pena di stancarvi". Lo scrive in un tweet Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano (Chp) e principale sfidante alla carica di presidente della Turchia di Recep Tayyip Erdogan.