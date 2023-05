L’allarme dagli Usa: “Di solitudine si muore, è la nuova epidemia”

Negli Stati Uniti la solitudine uccide. A lanciare l'allarme è Vivek Murthy, “Surgeon general” degli Stati Uniti, una delle più alte cariche della sanità.

“La solitudine può rivelarsi mortale come il vizio del fumo e può aumentare il rischio di morte prematura del 30%”: in una relazione di 81 pagine, Murthy racconta che circa la metà degli americani adulti vive nella condizione psichica che lui denuncia.

I dati mostrano che negli ultimi 60 anni i nuclei familiari composti da una persona sono quasi raddoppiati. Di recente ha pesato anche la pandemia di Covid-19, che ha forzato all'isolamento milioni di americani, tenendoli lontani sia dai familiari che dagli amici. "Sappiamo - ha detto Murthy - che la solitudine è un sentimento comune a molte persone. E' come la fame o la sete. E' una sensazione che il corpo ci invia quando qualcosa di cui abbiamo bisogno per la sopravvivenza viene a mancare. Milioni di americani lottano nell'ombra. Non è una cosa giusta. Ecco il motivo per cui ho lanciato l'allarme, per fare luce su un problema a cui troppe persone vanno incontro".

La dichiarazione è tuttavia solo una sorta di appello per sensibilizzare l'opinione pubblica, non prevede quindi lo stanziamento di fondi per far fronte al problema.

Uno degli aspetti più rilevanti della relazione è quello medico: solitudine e isolamento innescano molteplici problematiche psicosomatiche: insonnia, alterazioni immunitarie, patologie cardiache, alimentari, ma anche ansia, dipendenze da alcol e altre sostanze. Diversi esperti stimano addirittura che il rischio di morte prematura può aumentare del 30%.

Ma cosa si intende per solitudine? E cosa per isolamento? Abbiamo effettuato questa riflessione insieme a Anna Pecchinenda, docente di Psicologia delle emozioni all’università Sapienza di Roma.

“La solitudine è un’emozione, uno stato d’animo, anche doloroso, attiva infatti dei circuiti neuronali che producono un effetto a livello fisico, e deriva dalla valutazione dei propri contatti come soddisfacenti o meno” spiega la docente e ricercatrice. Non dipende quindi dal numero di contatti ma da come questi contatti vengono valutati: si possono incontrare tante persone quindi, avere molti contatti, ma avvertire di non avere un legame importante con nessuno.

L’isolamento invece è un’invisibilità sociale, emarginazione, perdita di legame, vuoto.

In un’epoca iperconnessa, in cui le interazioni sono quotidiane e molteplici, la solitudine è una contraddizione oppure un effetto? La risposta non è né semplice né scontata, quello che sappiamo, come spiega Pecchinenda è che “per gli esseri umani è fondamentale il contatto, fisico ma anche visivo e nei rapporti virtuali spesso questo aspetto viene a mancare, si innescano delle dinamiche diverse”. Le relazioni virtuali tuttavia possono essere molto utili in alcune circostanze, ad esempio la lontananza di una mamma o di un nonno che vuole stabilire un contatto con un ragazzo che sta studiando all’estero. Si tratta quindi di una forma di comunicazione che va benissimo integrare, ma non sostituire.

Infine, abbiamo chiesto alla docente di psicologia delle emozioni: è davvero possibile morire di solitudine? “Certamente- spiega Pecchinenda- diversi studi, in particolare quelli di John Cacioppo, hanno indagato la risposta fisiologica e immunitaria da stress innescata dalla solitudine. Questa condizione espone quindi ad un rischio maggiore di sviluppare infezioni, disturbi, condizioni patologiche. Siamo da sempre degli animali sociali per cui nell’antichità insieme si sopravviveva e da soli si moriva”.